2020/11/11 | 17:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رد نادي الشرقاط الرياضي يوم الاربعاء على رفض نادي السماوة خوض مباراة كأس العراق في ملعب الشرقاط، معتبرا أن القرار متسرع وغير مدروس وبعيد عن الواقع الامني والاجتماعي في قضاء الشرقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي السماوة يُفسد "فرحة" جماهير الشرقاط ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي السماوة يُفسد "فرحة" جماهير الشرقاط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).