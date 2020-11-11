وزير العمل يدعو المطورين للإسهام الفعلي في مشاريع تشغيل الشباب

2020/11/11 | 17:56 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، ضرورة ان تكون المشاريع الخاصة بتشغيل الشباب مدروسة وفق جدوى اقتصادية وتتناسب مع المبالغ المخصصة من البنك المركزي لمشروع تشغيل الشباب.

وذكر بيان وزاري، تلقته 7sky، ان” ذلك جاء خلال اجتماعه مع المطورين لمشروع تشغيل الشباب بحضور رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سها داود نجار والمديرين العامين لدائرتي العمل والتدريب والتخطيط، اليوم الاربعاء”.

وبحسب البيان، ان الركابي استمع الى ملاحظات رئيس هيئة الاستثمار بشأن تكلفة المشروع ومصادر البنى التحتية والقروض الممنوحة للشباب، مؤكداً” ضرورة المضي بمشروع تشغيل الشباب بطريقة صحيحة لان اغلب الشباب سواء اكانوا من الخريجين او الباحثين عن العمل ليس لديهم خبرات”.

وشدد الركابي على” ضرورة ان يكون المطور شريكاً حقيقياً للشاب وان يحقق اسهاماً فعلياً في المشروع لخلق بيئة عمل مناسبة مع توفير ضمانات للشباب العاملين”.

كما دعا المطورين الى” تزويد الوزارة بالعقود الخاصة بالمشاريع لتأييدها من قبل وزارة التخطيط ومن ثم المضي بها بما يتناسب مع التخصيصات المرصودة من قبل البنك المركزي”، مشدداً” ضرورة الشروع بنماذج ناجحة لتجنب اي تداعيات سلبية قد تترتب على المشاريع او الشباب العاملين فيها”.

وتابع البيان انه” جرى خلال الاجتماع نقاشات ومداخلات مع المطورين الذين حضروا من بغداد والمحافظات تتعلق بالافكار والمقترحات التي من شأنها تطوير المشروع”.

يذكر ان مشروع تشغيل الشباب هو دراسة اقتصادية واجتماعية لمساعدة الشباب العاطلين من العمل من خلال منحهم قروضا متوسطة عن طريق الاقراض الجماعي وعدم تحميله اية اعباء وتبسيط اجراءات الحصول عليها، إذ ان مبلغ القرض الممنوح للشباب للمشروع الجماعي يبلغ نحو ٥٠ مليون دينار، ويشترك المطور بالمشروع مع الشباب.

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