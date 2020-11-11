2020/11/11 | 17:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مسلحين اطلقوا النار على مدني ما ادى الى اصابته بجروح بليغة شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية ينوز، ان "مجهولين اطلقوا النار من اسلحة رشاشة باتجاه شخص بالقرب من محطة وقود بيت فنجان ضمن منطقة الحرية ما اسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "الجريح نقل الى المستشفى فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يطلقون النار على مدني شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يطلقون النار على مدني شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).