الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع بدعم آمال لقاح

2020/11/11 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الأربعاء، مع مراقبة المستثمرين تطورات لقاح وباء كورونا.

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