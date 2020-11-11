الصحة تعلق على استيراد لقاح كورونا

2020/11/11 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن العراق

لن يستورد أي لقاح لكورونا من أي شركة

عالمية إلا بعد موافقة منظمة الصحة

العالمية.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة

رياض عبد الأمير في تصريح نقلته وكالة

الانب

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