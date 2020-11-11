وزارة الثقافة تقيم مؤتمراً صحفياً حول خطتها الاستراتيجية للإصلاح

2020/11/11 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأربعاء، 11 تشرين الثاني، 2020، تنظيم مؤتمر صحفي حول خطتها الاستراتيجية للإصلاح الإداري في دوائر الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "عقدت مؤتمراً صحفياً للحديث عن اتمام دورة لجنة التطوير الاستراتيجي، ومخرجاتها والإصلاحات الإدارية والهيكلية التي ستبنى على أساسها، في قاعة هيئة الرأي بمقر الوزارة".

واضاف البيان أن "وكيل وزارة الثقافة نوفل أبو رغيف، افتتح المؤتمر بتقديم الشكر للفريق الاستراتيجي برئاسة أحمد العلياوي لجهودهم الكبيرة خلال مجموعة من الاجتماعات المكثفة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من الدورة".

وتابع أبور رغيف أن "الدورة استمرت بشكل تفاعلي جمع إلى جانب وزير الثقافة حسن ناظم المدراء العامين وبعض مدراء الأقسام المؤثرين مثل مدير قسم التخطيط والمتابعة ومدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي والجماهيري ومكتب الوزير بكافة تفرعاته لمدة شهر بواقع ثلاث اجتماعات اسبوعياً"، مبيناً أن "المسؤولين المشتركين في الدورة نقلوها إلى دوائرهم وتشكيلاتهم وأقاموا على أساسها ورشاً فرعية للكوادر".

واشار قائلاً "من أهم مخرجات هذه الدورة إعادة هيكلية الوزارة وتشريع قانون جديد لها، فضلاً عن وضع خطة استراتيجية شاملة للوزارة تراعي ضعف الموازنة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، موضحاً أن "الهيكلية الجديدة شارفت على الاكتمال، والخطة وضعت للتعامل مع السنوات الأربع القادمة".

وحول أسباب إعادة الهيكلية، لفت الوكيل إلى أن "الترهل الواضح في هيكلية الوزارة لا يختلف اثنان على وجوده ويؤثر بشكل كبير على جودة الإدارة والانتاجية وعلى الأزمة الاقتصادية أن لا تكون عائقاً أمام العمل والانجاز"، مؤكداً في ختام كلمته أمام الصحفيين أن "هذه الدورة ستكون المدخل الأساسي للإصلاح في الوزارة، وستشهد الأيام القادمة وضع مخرجاتها طور التطبيق".

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