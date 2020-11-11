مدير ناحية بديالى يقدم طلباً بالاستقالة احتجاجاً على عدم حسم ملف ’’النزاعات العشائرية’’

2020/11/11 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلن مدير ناحية ابي صيدا وكالة في ديالى عبدالله الحيالي، الاربعاء، عن تقديمه طلبا رسميا للاستقالة من منصبه احتجاجا على عدم حسم النزاعات العشائرية الدامية.وقال الحيالي وهو يتبوء منصب قائممقام قضاء بعقوبة ايضاً في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" تبوء منصب ادارة ابي صيدا وكالة قبل اشهر جاء لدواعٍ انسانية دعما لاهالي الناحية الذين مروا في ظروف عصيبة من اجل تمشية الاوضاع الادارية والتنظيمية وحرصا على المصلحة العامة لكن نزيف النزاعات العشائرية لم ينتهِ رغم دعواتنا المتكررة وجهودنا مع كل الاطراف الامنية والعشائرية".واضاف الحيالي،ان" منصب ادارة ابي صيدا وكالة امانة في اعناقنا ووصلنا الى مرحلة القرار النهائي بتقديم طلب رسمي للاستقالة من المنصب احتجاجا على عدم حسم النزاعات العشائرية الدامية التي تسببت في ماساة انسانية لمئات العوائل ونزوح الكثير منها" مؤكدا بأن "مايحصل في الناحية ماساوي جدا ويدفع ثمنها البسطاء والفقراء".واشار الحيالي الى ان" ازمة ابي صيدا مستمرة منذ اشهر دون اي حلول رغم الوعود الكثير" مؤكدا بان "قراره جاء بمثابة رسالة احتجاجا على وضع صعب تعيشه الناحية دون اي حلول تلوج بالافق".

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