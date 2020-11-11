مسابقات الآسيوي تصادق على مواعيد التصفيات المزدوجة

2020/11/11 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاربعاء (11 تشرين الثاني 2020) على مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وذلك خلال الاجتماع الثاني للدورة 2019-2023 الذي عقدته اللجنة يوم الأربعاء برئاسة الدكتور تراك ووك توان، عبر تقنية فيديو الاتصال.

وذكر موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم:" واتفقت اللجنة على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية بحلول 15حزيران، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في شهر آذار، والجولتين التاسعة والعاشرة في حزيران 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في شهر أيلول 2021".

واضاف:" واتفقت اللجنة على أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية شهر آذار 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايس و حزيران 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة".

وبين:"واتفق أعضاء اللجنة على إعادة فتح باب تقديم طلبات استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 و2024 في منطقة غرب آسيا، على أن يتم الترتيب كي تكون نسخة عام 2026 جزءاً من الاستعداد لإقامة كأس آسيا 2027".

واوضح: " وستكون الأولوية في النسخة المستقبلية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في السنوات التي لا تكون جزءاً من التصفيات الأولمبية، لتقام بالدول التي سوف تستضيف نهائيات كأس آسيا، كما وقررت لجنة المسابقات إعادة بحث مواعيد كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022".

وخلال الاجتماع تقدم رئيس اللجنة الدكتور تران بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات القطرية، وكذلك الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على التنظيم الناجح لمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 في منطقة الغرب خلال شهري ايلول وتشرين الاول، وكذلك الاستعداد الجاري لإقامة منافسات منطقة الشرق اعتباراً من الأسبوع القادم.

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