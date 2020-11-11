العراق يسجل 50 وفاة واكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/11 | 18:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، تسجيل اكثر من 3 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 حالة وفاة خلال 24 ساعة....

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