أوبك تتوقع الأسوأ.. طلب النفط يتراجع 9.75 مليون برميل يوميا

2020/11/11 | 18:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..قالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنها تتوقع نزول طلب النفط العالمي في 2020 بنحو 9.75 مليون برميل يوميا من توقعات سابقة بنزول 9.47 مليون برميل يوميا.وتوقع التقرير زيادة طلب النفط في 2021 بمقدار 6.25 مليون برميل يوميا من توقعات سابقة لزيادة 6.54 مليون برميل يوميا.وأشارت إلى أن أحدث القيود المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا ستؤثر بشكل كبير على الطلب فيما تبقى من 2020.وتقول أوبك إن تعافي طلب النفط سيكون مقوضا بشكل كبير والتباطؤ في طلب الوقود لأغراض النقل والصناعة سيستمر حتى منتصف 2021.وأشارت إلى أن إنتاجها النفطي ارتفع 320 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 24.39 مليون برميل يوميا على خلفية تعافي إنتاج ليبيا.قال وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، اليوم الأربعاء إن أوبك+ قد تمدد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المجموعة حاليا في 2021 أو تعمقها بشكل أكبر إذا اقتضت أوضاع السوق.يوم الإثنين الماضي، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يمكن تعديل اتفاق أوبك بلس عبر الإجماع.وأضاف في تصريحات له اليوم الاثنين، أنه قد يكون هناك تغيير لأبعد مما يقترحه المحللون.أشار إلى أنه مع عودة إنتاج ليبيا، وإجراءات العزل العام الجديدة، فإن السوق ما زالت مستقرة.وذكر أن إجراءات العزل الجديدة بسبب فيروس كورونا لن تؤثر على طلب الوقود بنفس المدى الذي حدث في أبريل.



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