ضبط تلاعب في وصف البضاعة ومنشأها في منفذ زرباطية الحدودي

2020/11/11 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط تلاعب في وصف البضاعة ومنشأها مما سبب هدرآ بالمال العام في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، ضبطت عجلة محملة (مضخات ماء زراعية) بحمولة إجمالية (25 طن و 840كغم) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

واضافت الهياة، ان “شعبة البحث والتحري هيأتنا، تمكنت من ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة بوابة الخروج وتدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم، تبين أن الحمولة الفعلية (غطاس ماء بقدرة 6،4 حصان) وبعدد (290 ماطور) خلافاً لما تم ذكره في المعاملة (مضخات زراعية قدرة 1حصان) ،وكذلك مثبت في اجازة الاستيراد أن البضاعة إيرانية الصنع وشهادة المنشأ وفاتورة البضاعة كذلك، ولكن الواقع الفعلي للبضاعة تركية المنشأ”.

وبينت ان “ذلك يعد تلاعبا وتغيرا في وصف البضاعة مما سبب هدرا وتجاوزا على المال العام في قيمة الرسوم الكمركية المستوفاة خلافا للضوابط والتعليمات”، مشددة على انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبتا فيه لجنة الكشف وموظف الإنجاز ووكيل الإخراج الكمركي المنجزين المعاملة الكمركية خارج الضوابط إلى قاضي تحقيق بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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