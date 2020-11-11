الكاظمي يؤكد على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية

2020/11/11 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، الى جانب بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله“، مبينا ان “الكاظمي اشار في مستهل الاجتماع، الى التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني، ووجّه القوات الأمنية كافة بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية”.

وبيّن الكاظمي، أن “حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له، تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية”، مشددا على “ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد”.

وقدّم نائب قائد العمليات المشتركة تقريراً مفصلاً عن العمليات الأمنية، التي انطلقت في جبال مكحول وخانوكة، لملاحقة تنظيم داعش وخلاياه ، فضلا عن العمليات التي انطلقت أمس الثلاثاء في صحراء الأنبار والنتائج الأمنية المتحققة.

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، والتشديد على ضبط الأمن فيها، ووجّه المجلس مستشار الأمن الوطني، السيد قاسم الاعرجي، بمتابعة تطورات الوضع الأمني في ديالى، على أن يحدد خلال الأيام المقبلة، اجتماع خاص لمناقشة الأوضاع فيها.

وناقش المجلس أيضا، مشروع إصدار سمات الدخول والإقامة الألكتروني، حيث قدّم فريق مختص عرضاً عن آلية إصدار السمة الالكترونية، وأكد المجلس أهمية تقديم الدعم الفني للمشروع، من أجل تسهيل إصدار سمات الدخول، وتذليل العقبات، بحسب ما وجّه به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في وقت سابق.





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