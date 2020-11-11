2020/11/11 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | القوى الكردية ترفض التنازل عن حصتها المقررة في قانون الاقتراض المقدم من قبل الحكومة

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