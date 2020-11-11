أوبك تعلن عن “طفرة” بالإنتاج النفطي للعراق وليبيا خلال الشهر الماضي مقارنة بأيلول

2020/11/11 | 18:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

شهد إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام استقرارا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020 على أساس شهري.

واستقر إنتاج النفط الخام بالمملكة، وفقاً لبيانات “أوبك” بالاعتماد على مصادرها الثانوية اطلع عليها “مباشر” اليوم الأربعاء، عند مستوى 8.956 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.

وسجل إنتاج “أوبك” ارتفاعا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بواقع 322 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 24.386 مليون برميل يوميا، مقابل 24.064 مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر/ أيلول.

وجاءت الزيادة مع الارتفاع الإنتاج اليومي لكل من ليبيا بواقع 299 ألف برميل يوميا إلى 454 ألف برميل يوميا مقابل 155 ألف برميل يوميا في الشهر السابق، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج العراق بواقع 148 ألف برميل يوميا إلى 3.835 مليون برميل يوميا مقابل 3.687 مليون برميل في شهر سبتمبر/ أيلول.

وفي المقابل، انخفض إنتاج السعودية من الخام، وفقا لبيانات “أوبك” المعتمدة على الاتصال المباشر مع الدول، بواقع 8 آلاف برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول، ليصل إلى 8.974 مليون برميل يوميا، مقارنة مع إنتاج الشهر السابق البالغ 8.982 مليون برميل يوميا.

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول، ارتفع إنتاج النفط الخام بالمملكة إلى 8.957 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 8.922 مليون برميل يومياً في شهر أغسطس/ آب 2020.

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