الحشد يعلن ضبط ثلاث مضافات لـ'داعش' غربي الأنبار

2020/11/11 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن ضبط ثلاث مضافات لـ"داعش" غربي الأنبار.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "عملية الصفحة الثانية ( لبيك يارسول الله) مستمرة بالتقدم والأتجاه للهداف المرسوم إليها بأسناد طيران الجيش".

وأضاف أنه "تم تطهير عدة مناطق مهمة يصعب الوصول إليها بسبب أستمرار الأمطار والسيول وكذلك العثور على ثلاث مضافات لخلايا داعش الارهابي تم تدميرها بالكامل".





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