2020/11/11 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت شركة “امبرو” المجهز الرسمي لقمصان المنتخب الوطني بكرة القدم، عن القميص الجديد لاسود الرافدين.

وسيرتدي اسود الرافدين القميص الجديد في مباراة الغد امام المنتخب الاردني في اطار معسكره التدريبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. قميص اسود الرافدين الجديد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. قميص اسود الرافدين الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).