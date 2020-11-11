لأول مرة.. إصابات كورونا اليومية في إيران تتخطى 11 ألفاً

2020/11/11 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة

والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سیما

سادات لاري، تسجيل أعلى حصيلة إصابات

يومية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24

ساعة الماضية.

وذكرت سادات لاري في بيانها اليومي، أن

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