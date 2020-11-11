الاتحاد الأوروبي يعلن موعد توزيع لقاح كورونا على أراضيه

2020/11/11 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الاتحاد يتوقع توزيع أول لقاحات ضد كوفيد-19 على أراضيه "في الفصل الأول من 2021" في سيناريو "متفائل"، بحسب ما أفادت في حديث مع وكالة فرانس برس، الأربعاء.

وأكدت أندريا أمون، أن الوضع على جبهة الوباء في أوروبا "مقلق للغاية" و"جميع مؤشراتنا تذهب في الاتجاه السيء"، داعية الأوروبيين إلى احترام القيود المفروضة "مهما كانت صعبة".

وحذرت من أنه في الوضع الحالي "قد يستلزم خفض عدد الحالات وقتا أكبر" مما كان عليه خلال الموجة الأولى من الإصابات في مارس وأبريل.

وتابعت أن السبيل إلى أولى اللقاحات الأوروبية لا يزال طويلا وغير مؤكد وقد "يستغرق بضعة أشهر".

وأكدت ردا على سؤال حول التاريخ المتوقع لأول اللقاحات في أوروبا "إذا كنا متفائلين، الفصل الأول من العام المقبل لكنني لا أستطيع أن أكون أكثر دقة".

وكان مصدر أوروبي، أعلن الثلاثاء، لفرانس برس، أن إجازة استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي قد تتم "مطلع 2021" بعد إعلان فايزر الأميركية وبايونتيك الألمانية عن أن فعالية لقاحها بنسبة 90 في المئة، ما أعاد إحياء الأمل بوقف تفشي الفيروس.



وتتحدث السلطات الأميركية عن بضعة "أسابيع".

وقالت أمون "بالطبع إعلان فايزر واعد جدا.



إنه بيان صحفي وليس تحكيما علميا، بالتالي علينا انتظار الرأي النهائي".

وبعد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة، فإن على الوكالة الأوروبية للأدوية تقييم النتائج ومنح ترخيص لطرح اللقاح في الأسواق.



وقالت "لاحقا علينا بدء الإنتاج وفقط حينها سنبدأ التلقيح".

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها وافقت على عقد مع فايزر وبايونتيك، يتيح لها شراء 300 مليون جرعة لقاح.

وبالتعاون مع السلطات الوطنية، يقوم المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض حاليا بوضع قواعد لتحديد الفئات التي ستعطى أولوية.

وقالت أمون "عموما ستكون الفئات الأضعف والطواقم الصحية.



لكننا نحاول تحديدهم بشكل أفضل لأن هذه الفئات كبيرة".

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