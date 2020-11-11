2020/11/11 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي توجه بزيادة خطة المجموعة الطبية وتكشف عن أكثر من 6000 طالب حققوا معدلات أعلى من 100 في السادس الإعدادي

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب بزيادة خطة القبول في كليات المجموعة الطبية الى خمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية لتغطية أعداد الطلبة خريجي السادس الإعدادي من فئة أصحاب المعدلات العالية.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا لعمداء كليات المجموعة الطبية في العراق وبحضور مدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي عباس حيث تدارسوا رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للمجموعة الطبية على مستوى الجامعات الحكومية كافة لاستيعاب مخرجات الدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2021/2020.

واستعرض المجتمعون بيانات الطلبة من مخرجات الدور الأول التي سجلت معدلات استثنائية وصل بعضها الى أعلى من عتبة الـ(100) وبواقع ستة آلاف وأربع وخمسين طالبا وناقشوا الخيارات الممكنة لمعالجة مؤشر الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة والمعدلات العالية التي ستتنافس على حجز مقاعد المجموعة الطبية.

ووجه معالي الوزير برفع الطاقة الاستيعابية الى 50 % في كليات المجموعة الطبية التي سيتنافس فيها الجميع على وفق المعدل ورغبة الطالب في تسجيل الاختيارات المناسبة في استمارة القبول المركزي.

وفي هذا السياق أعرب عمداء كليات المجموعة الطبية عن تفهمهم للظروف والمتطلبات والتحديات الراهنة مؤكدين في الوقت نفسه إلتزامهم ودفاعهم عن رصانة التعليم الطبي في العراق.

دائرة العلاقات والاعلاموزارة التعليم العالي والبحث العلمي11 تشرين الثاني 2020

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