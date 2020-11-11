نادي الطلبة يعلق نشاطه ببطولة كأس العراق.. ويهدد بالانسحاب من الدوري الممتاز

2020/11/11 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قررت الهيأة الادارية لنادي الطلبة اليوم الاربعاء تعليق نشاطها ببطولة كأس العراق، فيما هددت بسحب فريق الكرة بالنادي من منافسات دوري الكرة الممتاز.

وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم):" في الوقت الذي نطلب فيه انجاح جميع المسابقات التي تنظمها الهيأة التطبيعية لكرة القدم، يصطدم نادي الطلبة الرياضي بعقبة كبيرة تتمثل في توفير الجانب المادي لنادينا من خلال دفع المبالغ المترتبة لعقود الجهاز الفني واللاعبين والاداريين الذي يمثل حق من حقوقهم المشروعة والمستحقات المالية المتبقية من الموسم المنصرم ".

واضاف:" ولتوضيح ذلك للشارع الرياضي وعشاق نادي الطلبة الرياضي ، تمت الموافقة على صرف مبلغ قدره ٣٥٠ مليون دينار عراقي من قبل السيد وزير التعليم العالي الا اننا نتفاجئ من خلال مراجعاتنا بتخفيض المبلغ الى ٥٠ خمسون مليون دينار وهذا المبلغ لا يمكن العمل به لسد قيمة عقود اللاعبين والجهاز الفني والاداري واللاعبين والامور الادارية الاخرى من سكن واطعام وتجهيز لاعبي الفريق الاول المشارك في دوري الكرة وبطولة كأس العراق".

واوضح:" لذا قررت الهيأة الادارية تعليق النشاطات والمشاركة في بطولة كأس العراق وعدم لعب مباراتنا مع نادي نوروز ضمن مباريات بطولة الكأس للموسم الحالي، واذا لم توفر الوزارة السيولة المادية للفريق الاول والمتطلبات الادارية الاخرى سيكون قرارالهيأة الادارية الانسحاب من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم للموسم الحالي ووقف النشاطات لجميع الفرق الرياضية في النادي وتتحمل وزارة التعليم العالي تبعات هذا الانسحاب ".

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