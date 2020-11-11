مصدر برلماني يرجح تأجيل التصويت على قانون الاقتراض ليوم غد

2020/11/11 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- رجح مصدر برلماني، اليوم الأربعاء، تأجيل التصويت على قانون تمويل العجز المالي، المعروف اعلاميا بقانون الاقتراض، إلى يوم غد الخميس.وقال المصدر، إن “اجتماع اللجنة المالية لغرض الاتفاق النهائي على قانون العجر المالي (الاقتراض) مستمر لغاية الآن ولا حسم حتى اللحظة”.ورجح “تأجيل التصويت على قانون تمويل العجز ليوم غد الخميس، في […]

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