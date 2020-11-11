الكاظمي يؤكد ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية

2020/11/11 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بمواصلة العمليات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية، وشدد على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية لضمان الاستقرار الشامل في البلاد.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني حيث جرى مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد وتشديد ضبط الأمن في ديالى خلال الأيام المقبلة، هذا وناقش المجلس مشروع إصدار سمات الدخول والإقامة الإلكتروني، وجرى الـتأكيد على أهمية تقديم الدعم الفني للمشروع.

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