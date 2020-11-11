رئاسة البرلمان تجتمع بالجنة المالية بشأن قانون العجز المالي

2020/11/11 | 18:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..عقدت رئاسة البرلمان، الأربعاء، اجتماعا مع اللجنة المالية بشأن قانون الاقتراض.وقال مراسل /المعلومة/ إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعا مع اللجنة المالية لتشذيب الخلافات بشأن قانون العجز المالي.وأنهى مجلس النواب، الأربعاء، تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، فيما صوت على مشروع قانون كلية القوة الجوية.



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