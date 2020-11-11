الفياض يلتقي الأسد في دمشق ومعلومات عن وساطة عراقية لإنهاء عزلة سوريا عربيا

2020/11/11 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية.

المكتب الاعلامي للفياض ذكر في بيان، أن الأخير وصل الى دمشق للقاء الأسد.

وبحسب مصادر صحافية، أن زيارات الفياض المتكررة الى سوريا هي بموجب وساطة يقودها العراق للصلح بين نظام بشار الاسد وبعض البلدان العربية.

وأضافت المصادر، أن الفياض حمل رسالة من القيادة العراقية الى الاسد، كما ان هناك تحركات لإنهاء عزلة نظام الاسد عربيا.

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