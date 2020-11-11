2020/11/11 | 18:43 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ الانبار اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن ضبط ثلاث مضافات لـ”داعش” غربي الأنبار.
وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عملية الصفحة الثانية ( لبيك يارسول الله) مستمرة بالتقدم والأتجاه للهداف المرسوم إليها بأسناد طيران الجيش”.
وأضاف أنه “تم تطهير عدة مناطق مهمة يصعب الوصول إليها …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 3 مضافات لـ”داعش” غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عملية الصفحة الثانية ( لبيك يارسول الله) مستمرة بالتقدم والأتجاه للهداف المرسوم إليها بأسناد طيران الجيش”.
وأضاف أنه “تم تطهير عدة مناطق مهمة يصعب الوصول إليها …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 3 مضافات لـ”داعش” غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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