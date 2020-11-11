ضبط 3 مضافات لـ”داعش” غربي الأنبار

2020/11/11 | 18:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن ضبط ثلاث مضافات لـ”داعش” غربي الأنبار.وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عملية الصفحة الثانية ( لبيك يارسول الله) مستمرة بالتقدم والأتجاه للهداف المرسوم إليها بأسناد طيران الجيش”.وأضاف أنه “تم تطهير عدة مناطق مهمة يصعب الوصول إليها …

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