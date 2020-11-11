الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة

2020/11/11 | 18:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات جديدة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب تنفيذ مستوطنيين لاعتداءات إضافية على ممتلكات الفلسطينيين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوز جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان، هم جواد زياد اهديب، وإبراهيم علي أبو وردة، وحسن أكرم زغموت، وذلك …

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