أسعار النفط تقفز لهذا السبب

2020/11/11 | 18:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقفزت أسعار النفط، خلال تعاملات الأربعاء، إلى أعلى مستوى في شهرين، بدعم من هبوط مخزونات الخام الأمريكية، واستعداد تحالف “أوبك +” لتعديل اتفاقية خفض الإنتاج.وارتفع خام برنت بأكثر من دولار للبرميل إلى 44.7 دولار، كما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس” أكثر من دولار للبرميل اليوم إلى 42.44 دولار.وقال معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن …

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