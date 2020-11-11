الكاظمي يدعو لإبعاد الملف الامني عن التأثيرات السياسية

2020/11/11 | 18:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، لابعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد، موجها بمواصلة العمليات الاستباقية ضد "الجماعات الإرهابية".

واشار الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم (11 تشرين الثاني 2020) الى "التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني"، موجها "القوات الأمنية كافة بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية".

وبين الكاظمي أن "حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له، تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة "إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد".

من جابنه قدم نائب قائد العمليات المشتركة تقريرا مفصلا عن العمليات الأمنية، التي انطلقت في جبال مكحول وخانوكة، لملاحقة تنظيم داعش وخلاياه ، فضلا عن العمليات التي انطلقت أمس الثلاثاء في صحراء الأنبار والنتائج الأمنية المتحققة.

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، والتشديد على ضبط الأمن فيها، فيما وجه المجلس مستشار الأمن الوطني، السيد قاسم الاعرجي، بمتابعة تطورات الوضع الأمني في ديالى، على أن يحدد خلال الأيام المقبلة، اجتماع خاص لمناقشة الأوضاع فيها.

وناقش الاجتماع أيضا، مشروع إصدار سمات الدخول والإقامة الألكتروني، حيث قدم فريق مختص عرضا عن آلية إصدار السمة الالكترونية، مؤكدا أهمية تقديم الدعم الفني للمشروع، من أجل تسهيل إصدار سمات الدخول، وتذليل العقبات، بحسب ما وجه به الكاظمي في وقت سابق.

A.Sh

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