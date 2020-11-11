رئيس الجمهورية يبعث برقية تعزية إلى ملك البحرين

2020/11/11 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كومان: برشلونا الأفضل بتواجد ميسي

أكد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة أن النادي الكتالوني دائما الأفضل في تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مضيفًا أن تألق أنطوان غريزمان يعتمد عليه في الأساس.

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