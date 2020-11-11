القبض على متهم بحوزته 200 غرام من مادة الكريستال المخدرة في ذي قار

2020/11/11 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على متهم وضبط بحوزته (٢٠٠) مئتان غرام من مادة الكريستال المخدرة في ذي قار.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استناداً الى توجيهات وزير الداخلية والمتابعة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر من قبل مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – قسم مكافحة مخدرات / ذي قار من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (٢٠٠) مئتان غرام من مادة الكريستال المخدرة”.

واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.

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