2020/11/11 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن ضبط ثلاث مضافات لداعش غربي الأنبار.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان، إن "عملية الصفحة الثانية ( لبيك يارسول الله) مستمرة بالتقدم والأتجاه للهداف المرسوم إليها بأسناد طيران الجيش".

وأضاف أنه "تم تطهير عدة مناطق مهمة يصعب الوصول إليها بسبب أستمرار الأمطار والسيول وكذلك العثور على ثلاث مضافات لخلايا داعش الارهابي تم تدميرها بالكامل".

PUKmedia اعلام الحشد الشعبي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير مضافات لداعش غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير مضافات لداعش غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).