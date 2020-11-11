تأجيل اجتماع اللجنة المالية الى مساء اليوم لحسم خلافات قانون تمويل العجز المالي

2020/11/11 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت اوساط نيابية عن تأجيل اجتماع اللجنة المالية النيابية الى الساعة العاشرة من مساء اليوم ، لحسم الخلافات العالقة في مواد قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض"./انتهى5

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