2020/11/11 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…اتهمت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، الحكومة الاتحادية بالتعمد في تأخير صرف رواتب الموظفين.وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحكومة تمتلك سيولة مالية كافية لتغطية الرواتب بشكل كامل”، لافتا الى ان “الحكومة تتعمد تاخير صرف رواتب الموظفين لغايات اخرى”.واضاف ان “الهدف من تاخير صرف الرواتب هو الضغط على مجلس النواب لتمرير قانون الاقتراض وتنفيذ غايات خاصة”.واكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، امس الثلاثاء، ان قانون الاقتراض سيمرر داخل مجلس النواب وفق ما تراه اللجنة المالية النيابية.انتهى ٢٥ ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الحكومة تتعمد تأخير صرف الرواتب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الحكومة تتعمد تأخير صرف الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).