أكثر من ثمانية آلاف إثيوبي فروا من النزاع ولجأوا إلى السودان

2020/11/11 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأ أكثر من ثمانية آلاف إثيوبي خلال 48 ساعة إلى شرق السودان هربا من القتال في منطقة تيغراي المتمردة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن مسؤولين حكوميين.

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