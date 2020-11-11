قيادي إيزيدي: حزب بارزاني يستهدفنا لأننا أوقفنا عمليات تهريبه للنفط

2020/11/11 | 18:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد القيادي في الحشد الإيزيدي فهد حامد، الأربعاء، أن الحشد أوقف عمليات تهريب النفط التي كانت تمارسها الأحزاب الكردية في سنجار.

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