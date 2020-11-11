صالح يبعث برقية تعزية إلى ملك البحرين

2020/11/11 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بوفاة رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة.

وجاء في البرقية التي تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع) ما يأتي:

"جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المحترم.

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحزن تلقينا نبأ وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيّب الله ثراه.

نشاطركم الأحزان ونواسيكم هذا المصاب الجلل، وندعو الله تعالى أن يشمل فقيدكم واسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الملكية الجليلة والشعب البحريني الشقيق جميل الصبر والسلوان".

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