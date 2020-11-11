"كورونا" يفتك بالعشرات.. قفزة جديدة لحصيلة الإصابات في العراق

2020/11/11 | 19:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد آلاف الإصابات الجديدة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 508 آلاف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة.

سجل العراق آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 11 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 3198 إصابة، و50 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1992 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة نحو 86%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 60 ألف شخص، 384 منهم تحت العناية المركزة.

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