محافظ بابل : مهرجان بابل الدولي سيكون فرصة للاستثمار في المحافظة

2020/11/11 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/أكد محافظ بابل وكالة حسن منديل أن مهرجان بابل الدولي والذي تنوي الحكومة المحلية إقامته مطلع العام المقبل سيكون فرصة للاستثمار عبر عرض إمكانات المحافظة في استقطاب رأس المال العربي والأجنبي وأتاحة الفرص الاستثمارية التي من الممكن عرضها.وقال منديل" أن الحكومة المحلية اتفقت مع عدد من الشركات لتمويل المهرجان إضافة إلى تبرع الكثير من الفنانين والشعراء المحليين ومن عموم المحافظات في المساهمة بهذا المهرجان مجانا والذي سيكون منافسا للمهرجان الذي كان يعقد سابقا.واضاف تامل الحكومة المحلية أيضا من أقامة المهرجان تنشيط السياحة في بابل بجوانبها المختلفة مشيرا إلى تشكيل عدة لجان لمتابعه التخطيط والتهيئة للمهرجان"./انتهى

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