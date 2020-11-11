التعليم توجه بزيادة خطة المجموعة الطبية وتكشف عن أكثر من 6000 طالب حققوا معدلات أعلى من 100 في السادس الإعدادي

2020/11/11 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب بزيادة خطة القبول في كليات المجموعة الطبية الى خمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية لتغطية أعداد الطلبة خريجي السادس الإعدادي من فئة أصحاب المعدلات العالية.جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا لعمداء كليات المجموعة الطبية في العراق وبحضور مدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي عباس بحسب بيان لوزارةالتعليم العالي , حيث تدارسوا رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للمجموعة الطبية على مستوى الجامعات الحكومية كافة لاستيعاب مخرجات الدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2021/2020.واستعرض المجتمعون بحسب البيان , بيانات الطلبة من مخرجات الدور الأول التي سجلت معدلات استثنائية وصل بعضها الى أعلى من عتبة الـ(100) وبواقع ستة آلاف وأربع وخمسين طالبا وناقشوا الخيارات الممكنة لمعالجة مؤشر الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة والمعدلات العالية التي ستتنافس على حجز مقاعد المجموعة الطبية ".ووجه الوزير برفع الطاقة الاستيعابية الى 50 % في كليات المجموعة الطبية التي سيتنافس فيها الجميع على وفق المعدل ورغبة الطالب في تسجيل الاختيارات المناسبة في استمارة القبول المركزي".وفي هذا السياق أعرب عمداء كليات المجموعة الطبية عن تفهمهم للظروف والمتطلبات والتحديات الراهنة مؤكدين في الوقت نفسه إلتزامهم ودفاعهم عن رصانة التعليم الطبي في العراق"./انتهى2

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