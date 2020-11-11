المرصد السوري: اعتقال تونسيات خططن لاغتيالات في مخيم الهول 

2020/11/11 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، باعتقال نساء من الجنسية التونسية في مخيم الهول، بتهمة إدخال أموال كبيرة بهدف شراء مسدسات وطلقات وكواتم أسلحة فردية وتنفيذ عمليات اغتيال داخل المخيم.

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