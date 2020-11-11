نزار احمد: ابعاد رند سعد عن انتخابات الاولمبية غير قانوني

2020/11/11 | 19:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد الخبير القانوني نزار احمد، ان ابعاد المرشحة رند سعد، عن انتخابات اللجنة الاولمبية غير قانوني.وقال احمد لـ /المعلومة/ ان “ابعاد رند سعد عن انتخابات الاولمبية غير قانوني صحيح ان عينتها اظهرت وجود مادة محظورة ولكن لحد الان لم يصدر قرار نهائي بايقافها عن المشاركات الرياضية من قبل الجهة المسؤولة عن فحص تناول المنشطات”.واوضح ان “قضيتها ما زالت في مرحلة التحقيقات وكذلك لم يصدر اي قرار بايقافها ايقاف مبدئي حتى اكتمال التحقيقات ولم تقام جلسة استماع بقضيتها ولم يطلب منها لحد هذه اللحظة تقديم لائحة الدفاع واصلا وطبقا لقانون وكالة وادا لايجوز اصدار اي عقوبة بدون منح الرياضي او الرياضية حق الدفاع”.وبين انه “طبقا للدستور العراقي وقانون وادا لمكافحة تعاطي المنشطات والقاعدة القانونية العامة، المتهم بريء حتى يتم ادانته بمحاكمة اصولية عادلة، لذلك لايجوز ابعاد رند سعد، بناءً على اتهام وليس ادانة لانه لحد الان لم يصدر قرار قضائي بادانتها وحرمانها عن المشاركة بالمسابقات”.واضاف ان “قرارت الايقاف بسبب تعاطي المواد المحظورة هي معلومات عامة وتنشر بموقع وكالة وادا لمكافحة المنشطات حيث لم اجد قرار يتعلق بموضوعها بهذا الموقع وعليه المنطق يحتم على اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاولمبية نشر كتاب الاتحاد الدولي للعبة القوس والسهم الذي يثبت ايقاف رند سعد”.



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