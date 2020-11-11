2020/11/11 | 19:29 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اللـجنة المـالية تنـهي منـاقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي وترفعه للتصويت في جلسة مجـلس النواب اليوم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللـجنة المـالية تنـهي منـاقشاتها لقانون تمويل العجز المالي وترفعه للتصويت في جلسة مجـلس النواب اليوم.



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