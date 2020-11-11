تستمر 3 ايام… الامطار تعتزم تسجيل دخول “ثقيل” للعراق بهذا الموعد؟

2020/11/11 | 19:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأربعاء، 11 تشرين الثاني، 2020، هطول الأمطار في البلاد ابتداءً من مساء اليوم وحتى صباح الجمعة المقبل في عدد من المدن.

وقال عطية في تدوينة عبر فيسبوك: إن “فرصة سقوط الامطار في البلاد خلال اليومين المقبلين كبيرة جدا مع تراجع فرصة حصول أي موجة للسيول في المناطق الحدودية للبلاد ما عدا محافظة واسط”.

واضاف أن “مناطق جنوب ووسط البلاد ستتأثر مساء اليوم برياح ذات منخفض جوي سطحي، وتلاقي في الأعلى رياح باردة تتسبب في هطول الأمطار بدءاً من مساء اليوم الأربعاء، وحتى نهار يوم الجمعة الذي ستنخفض فيه هذه الموجة تدريجيا”، لافتا إلى أن “هذه الحالة ستشمل مناطق شمال البلاد أيضا”.

وتابع المتنبئ الجوي أن “البلاد قد تشهد غزارة بالأمطار نهاية الشهر الجاري”.

وفي وقت سابق، أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2020)، حالة الطقس للساعات الأربع والعشرين المقبلة في مختلف مناطق البلاد، ‏فيما أشارت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقة الوسطى والجنوبية.‏

وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، أن “الطقس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح ‏ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة”.‏

وأضافت، أن “المنطقة الشمالية سيكون طقسها صحواً مع بعض الغيوم، تنخفض درجات الحرارة قليلا، والرياح جنوبية شرقية ‏خفيفة إلى معتدلة السرعة”.‏

وأشارت إلى أن “طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحواً، ولا تغير بدرجات الحرارة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة ‏إلى معتدلة السرعة”.‏

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