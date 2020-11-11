2020/11/11 | 19:30 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق … الصيغة النهائية لمشروع قانون الاقتـراض) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق … الصيغة النهائية لمشروع قانون الاقتـراض) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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