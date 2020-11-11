المالية النيابية: القرض سيمكن الحكومة من دفع الرواتب للأشهر الثلاثة المتبقية من ٢٠٢٠

2020/11/11 | 19:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة هيثم الجبوري وحضور اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء اجتماعاً اكملت فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي نظراً لتأخر الحكومة بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ واستمرار الانخفاض باسعار النفط الخام وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.

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