بالصور.. احياء ذكرى استشهاد التابعي سعيد بن جبير {رض}

2020/11/11 | 19:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تتواصل الحشود المؤمنة لأحياء ذكرى أستشهاد التابعي الجليل سعيد بن جبير {رض}.

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