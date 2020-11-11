قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة2020: النظام والدوائر الانتخابية

2020/11/11 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أسعد كاظم شبيب

يعد تشريع قانون انتخابي جديد أحد أهم

المطالب السياسية والاجتماعية الضاغطة

في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق

كون النظام الانتخابي إلى جانب

الديمقراطية أداة رئيسية في أي تغي

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