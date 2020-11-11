المالية البرلمانية تنهي مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز وترفعه للتصويت اليوم

2020/11/11 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت اللجنة المالية البرلمانية،

الاربعاء، مناقشاتها بشأن قانون تمويل

العجز المالي، فيما قررت رفعه للتصويت

بجلسة اليوم.

وقال مصدر برلماني في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "اللجنة المالية تنـهي

مناقشاتها

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