نادي الطلبة يعلق نشاطاته ويهدد بالانسحاب من الدوري

2020/11/11 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قرر نادي الطلبة الرياضي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، تعليق نشاطاته في بطولة كاس العراق بسبب قلة التخصيصات المالية، مهدداً بالانسحاب من بطولة الدوري العراقي ووقف نشاطات جميع فرقه الرياضية.وقال المكتب الاعلامي للنادي في بيان، إنه “اصطدم بعقبة كبيرة تتمثل في توفير الجانب المادي لنادينا من خلال دفع المبالغ المترتبة لعقود الجهاز […]

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