2020/11/11 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

انهت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي ورفعته للتصويت.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "اللجنة المـالية أكملت مناقشة قانون تمويل العجز المالي ورفعته للتصويت"، موضحة أن "اللجنة المالية عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري، وحضور النواب الأعضاء، اجتماعا لها، اليوم الأربعاء، واكملت فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي نظراً لتأخر الحكومة بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ واستمرار الانخفاض باسعار النفط الخام وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية".

وبحسب البيان، "اتمت اللجنة المالية، خلال الاجتماع الذي حضر جزء منه نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، وجرى في مقر اللجنة المالية، اتمت مناقشاتها بشأن القانون بعد اجراء تعديلات تلزم الحكومة بإجراء اصلاحات فعلية تجنب البلد مثل هذه الازمات الاقتصادية الخانقة، فضلا عن عدم الاعتماد المستمر على سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون".

واكد رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، ان "القرض سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٠، فضلا عن تخصيص جزء من القرض للمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم والمحافظات على ان توزع بشكل عادل على المحافظات وحسب النسب السكانية ودرجة المحرومية فيها".

وحددت اللجنة المالية، بحسب البيان، "جزءا من القرض لدعم القطاع الزراعي وتوفير ما يحتاجه الفلاح من اسمدة وبذور ومبيدات من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الزام الحكومة باتمتة الكمارك واعتماد البطاقة البايومترية للموظفين والغاء الاعفاءات الضريبية الكمركية باستثناء الصادرة منها بقانون الاستثمار والزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية على الخدمات من اجل تعظيم الايرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالية البرلمان تنهي مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي وترفعه للتصويت اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالية البرلمان تنهي مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي وترفعه للتصويت اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).